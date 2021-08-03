Шлосберг снят с выборов в заксобрание и зарегистрирован кандидатом в депутаты ГД по 207 округу Москвы

Избирательная комиссия Псковской области сегодня сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и его соратника по партии Николая Кузьмина из-за их причастности к деятельности экстремистской организации. При этом, как рассказал сам Л.Шлосберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сегодня его зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы по московскому округу.

«Сегодня произошли два взаимоисключающих события — окружная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Госдумы в Москве, и избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации в составе единого списка Псковского областного собрания депутатов», — сказал он.

По словам Л.Шлосберга, в 13.00 во вторник окружная избирательная комиссия одномандатного округа 207 в Москве зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы России по соответствующему округу и вручила удостоверение. Однако через 3 часа избирательная комиссия Псковской области рассматривала вопрос о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов, изъяло из этого списка 2-х человек – Льва Шлосберга и Николая Кузьмина.

«Насколько мы понимаем до сих пор нет решения избирательной комиссии, у нас нет на руках этого. Обвинив нас в том, что мы причастны к деятельности экстремистской организации — Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК— запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом). Я никогда не работал в ФБК, не имею представления, каким образом избирательная комиссия области попыталась обосновать свое решение. Мы ждем получения этого решения, его обязаны были выдать сегодня до конца дня, но до сих пор этого не произошло. Сайт избирательной комиссии области до сих пор не работает, туда невозможно зайти. Когда мы получим копию этого решения, мы обжалуем его», — сказал он.