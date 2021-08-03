Частицы пыли из Китая стали одним из доказательств вины учёного Воробьёва, которого в осудили по обвинению в госизмене

Частицы пыли из Китая стали одним из ключевых доказательств вины учёного Алексея Воробьёва, которого в апреле осудили на 20 лет по обвинению в госизмене. Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на адвокатов заключённого.

С самого начала громкого дела защита бывшего доцента Московского авиационного института Алексея Воробьёва называла его уголовное преследование провокацией ФСБ. Однако подробности до этого дня не были известны. На карте памяти телефона учёного как рассказала его адвокат Валерия Ветошкина, был автореферат о цифровом моделировании работы жидкостного ракетного двигателя. Этой темой учёный занимался много лет. Документ был секретный. Воробьёв сфотографировал его для работы дома. Экспертиза института криминалистики ФСБ, показала, что на карте памяти со снимком автореферата есть частицы пыли из китайского региона. На основании этого сделали вывод, что учёный в Харбине в ноябре 18го решил передать за деньги информацию представителю местного политехнического университета. Это стало одним из ключевых доказательств по делу о госизмене, рассказала Ветошкина интернет-изданию Открытые медиа. По её словам, следствие не доказало ни факт передачи секретных сведений, ни время, ни получателя документа. Его, как и другие научные работы, по этой теме можно легко найти в открытом доступе, отметила адвокат.

Апелляцию на приговор Алексею Воробьёву суд в Москве рассмотрит 19 августа. На решение нижестоящей инстанции не повлияли и показания свидетелей из авиационного института. Они говорили, что преподаватели МАИ часто приезжали читать лекции в Харбинский политех и были заинтересованы в выгодных контрактах.