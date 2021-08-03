Мощный взрыв прогремел в центре Кабула

Как передает РИА Новости со ссылкой на очевидца, это произошло на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством.

По данным Reuters, в этом районе находится оживленная рыночная площадь и множество дипломатических и правительственных зданий, включая президентский дворец, а также офисы международных СМИ.

Источники Интерфакса уточняют, что неподалеку проживают высокопоставленные афганские официальные лица, в том числе министр обороны страны. Подробности произошедшего пока не приводятся. Власти ситуацию не комментируют. Ни одна из групп боевиков пока не взяла на себя ответственность за атаку.

