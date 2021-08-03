Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле здания Пентагона в Вашингтоне

Местные телеканалы сообщают о по меньшей мере трех раненых, среди которых офицер полиции. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Охрана американского Министерства обороны объявила о блокировании здания, но подробности происшествия пока не сообщает.

По данным американских СМИ, инцидент произошел на автобусной остановке неподалеку от Пентагона. Причины стрельбы пока неясны. К месту происшествия направляются многочисленные наряды полиции и машины Скорой помощи. Проезжающим в этом районе поездам метро предписано следовать без остановок. Другие подробности пока неизвестны.

