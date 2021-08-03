Предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, вновь оказался в списке миллиардеров Forbes. По данным журнала, его состояние выросло до 1,1 миллиарда долларов.

Впервые Ротенберг попал в список долларовых миллиардеров в 2018 году. Однако в апреле Минфин США ввел в отношении бизнесмена санкции. После этого он вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, передав долю своей сестре Лилии.

Вернуться в список Forbes бизнесмен смог за счет дивидендов от его крупнейшего актива — буровой компании «Газпром бурение».