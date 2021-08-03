Пол Уилан больше месяца не выходит на связь с семьей и посольством США

Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, больше месяца не выходит на связь с семьей и посольством США. Об этом сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Карлова. По ее словам, она пыталась узнать о ситуации у администрации колонии в Мордовии, но там ей не ответили. Сегодня юрист направила директору ФСИН Александру Калашникову жалобу на халатность сотрудников исправительного учреждения.

В конце июля адвокат Владимир Жеребенков, также представляющий интересы Уилана, сообщил со ссылкой на представителей колонии, что американец находится в штрафном изоляторе. В августе защита Уилана собирается подать в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении из России для отбытия наказания в США.

