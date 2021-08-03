В Саратове задержан полицейский, которого подозревают в изнасиловании

18-летняя жительница местная жительница утверждает, что это произошло в отделении полиции. Свою вину полицейский не признает.

Ночью 20 июля 18-летнюю девушку вызвали для профилактической беседы в отдел полиции. Затем провели в помещение для задержанных, где не было камер видеонаблюдения. По ее словам, там сотрудник правоохранительных органов два часа удерживал ее, избивал, а затем изнасиловал.

Девушка написала заявление в полицию. Врачи зафиксировали у нее ушибы на теле, руках и ногах. Возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия был найден использованный презерватив. Подозреваемого задержали. Им оказался лейтенант полиции, он работает дежурным в этом отделе, служит в органах с 2016 года, характеризуется положительно. У него есть жена и ребенок. Его адвокат надеется, что суд примет это во внимание и не будет заключать правоохранителя под стражу. Ему пока не избрана никакая мера пресечения.

Адвокат подозреваемого отказался представить версию событий его подзащитного, ссылаясь на «интимный характер» дела. Свою вину полицейский не признает. Однако он подтвердил, что занимался сексом в отделе, настаивая, что партнершей была другая женщина. В рамках расследования проводится экспертиза.

В региональном управлении СК информацию пока не комментируют.