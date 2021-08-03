Родители подростка с аутизмом пожаловались на то, что их не пустили в аквапарк в городе Волжском Волгоградской области.

Семья из Астрахани, которая воспитывает 14-летнего сына с аутизмом, утверждает, что после 4-часовой поездки на автомобиле столкнулась с неадекватным поведением сотрудников аквапарка «XXI век» в Волжском. Как пишет местное интернет-издание V1.ru, охранникам показалось, что ребенок ведет себя агрессивно. По словам матери подростка Элеонору Шаумуруновой, перед этим ее сын, который не может говорить, начал мычать и жестикулировать. Шаумурунова назвала это нормальным поведением для людей с аутизмом, попавшим в закрытое шумное помещение. При этом она утверждает, что охранник аквапарка мотивировал отказ пустить семью тем, что в заведении отдыхают «нормальные люди», и посоветовал кому-то из родителей подождать с подростком на улице.

Отец мальчика в видеобращении в инстаграме отметил, что на сайте аквапарка никаких ограничений для детей с инвалидностью старше 7 лет установлено не было.

При этом позднее, когда стало известно об инциденте, на сайте все же появилось уточнение, что в аквапарк пускают детей без агрессивного поведения.

Тем временем директор заведения, предприниматель Григорий Газарян утверждает, что решение не пускать семью вместе с ребенком с аутизмом принимал он лично. Он настаивает, что сделал это в целях безопасности и предотвратил потенциальный несчастный случай, поскольку у касс вел себя активно и не контролировал свои движения. Как утверждает Газарян, подросток мог случайно сбить маленьких детей в бассейне. Он пообещал предоставить видеозапись с камер наблюдения, которые, по словам директора аквапарка, подтверждают его правоту.

Между тем ситуацией в аквапарке в Волжском уже занимается прокуратура Волгоградской области.