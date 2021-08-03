Россиянин Муса Евлоев завоевал сегодня золотую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе

Он оказался лучшим в весовой категории до 97 килограммов. В финале он обыграл армянского борца Артура Алексаняна. Последний на церемонии награждения не стал надевать серебряную медаль. Муса Евлоев сказал, что был настроен на победу.

Сегодня же тяжелоатлет Тимур Намиев завоевал бронзу в весовой категории до 109 килограммов. Ранее гимнаст Никита Нагорный был третьим в соревнованиях на перекладине. Спортсмен рассказал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем во время Олимпиады. Нагорный рассказал, что у него была температура, головокружение, врачи предположили проблемы с почками.

В неофициальном командном зачете на Олимпиаде сборная ОКР находится на пятом месте.