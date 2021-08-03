Несколько человек пострадали при стрельбе неподалеку от Пентагона

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Здание блокировано, — говорится в Twitter управления охраны. Там уточнили, что инцидент произошел в транзитном центре американского Министерства обороны. Граждан призвали избегать поездок в этот район.

В свою очередь газета Политико пишет, что стрельба произошла рядом с платформой у близлежащей станции метро. По данным издания, охрана комплекса предписала персоналу оставаться внутри здания.

По данным агентства Associated Press, слышались «многочисленные выстрелы» в районе пересадочного пункта общественного транспорта, находящегося близ Пентагона.

Агентство отмечает, что в районе происшествия один человек «лежит на земле». Информации о его состоянии не приводится.

Проезжающим через Пентагон поездам в метро предписано следовать без остановки.