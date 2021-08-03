МИД Китая назвал представленный накануне в США доклад об утечке коронавируса из лаборатории лживым и основанным на искаженных фактах. В связи с этим внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест.

Напомню, — республиканцы заявили, что располагают доказательствами лабораторного происхождения ковида. Предполагается, что утечка произошла из Уханьского Института вирусологии.

Напомним, — ранее ВОЗ эту версию отвергала, однако позже директор организации Тедрос Гебрейесус заявил о подготовке к второму этапу изучения происхождения коронавируса.

Версия об искусственном происхождении коронавируса имеет право на существование, — сказал в эфире «Эха Москвы» директор Центра передового опыта глобальной вирусологической сети Константин Чумаков. По словам Чумакова, определенную ясность могут внести разведслужбы. При этом с научной точки зрения определить природу коронавируса крайне сложно.



Всех жителей Уханя – китайского города, откуда началась пандемия коронавируса – экстренно проверят на ковид. Там впервые за год с лишним выявили новых заражённых. Проверка на ковид ждёт более 11-ти миллионов человек. Именно столько людей живёт в Ухане. Это самый густонаселённый город центрального Китая и административный центр провинции Хубэй. Первые случаи коронавируса там выявили ещё в конце позапрошлого года. После чего ковид начал набирать силу, распространился на другие провинции, а затем разошёлся по всему миру и привел к гибели нескольких миллионов человек. Впервые с июня прошлого года в Ухане обнаружили семь случаев заражения коронавирусом, пишет газета Global Times. Их по информации агентства France Presse зафиксировали среди работающих в городе мигрантов. Эти люди в больнице, под постоянным наблюдением медиков. Всё население Уханя теперь экстренно проверят. В городе и окрестностях прекращены занятия в школах и других учебных учреждениях, в метро усилили меры безопасности, маски обязательны, у пассажиров измеряют температуру, некоторые станции закрыты. Жители запасаются продуктами. Власти Уханя тем временем призывают ускорить вакцинацию учителей и учащихся. В городе с начала пандемии выявили более 50-ти тысяч заражённых, почти 4 тысячи умерли. На протяжении долгого времени в Китае практически не было локальных случаев заражения, все обнаруженные в основном завозили из-за границы. Однако с середины июня в разных районах Китая растёт число заболевших ковидом, эксперты связывают это с распространением так называемого «индийского» штамма — более опасного чем предыдущие. На ковид тестируют миллионы людей в Китае, включая жителей Пекина. В столицу не пускают туристов, местных просят не выходить из дома без необходимости.

С начала пандемии в Китае коронавирус выявили у более 100 тысяч человек, около пяти тысяч скончались.