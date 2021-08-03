Президента Сербии Александра Вучича заподозрили в связях с мафией

Один из ближайших его соратников потребовал возбудить уголовное дело.

Как уточняет сербское издание Blic, заместитель Вучича по правящей Сербской прогрессивной партии и автор иска Милош Вучевич уточнил, что подал прошение о возбуждении дела против главы государства для того, чтобы доказать его невиновность. Цель иска — ответить на вопрос, существовала ли связь между лидером Сербии и мафиозным кланом. Один из руководителей банды — Велько Беливук ранее на допросе сказал, что не раз контактировал с руководством Сербской Республики и даже получал указания от президента. Детали допроса утекли и были опубликованы в целом ряде изданий.

В частности, как напоминает телеканал РТС, Вучич якобы просил мафиозных лидеров о помощи — в том числе вмешаться в ход уличных протестов, которые прошли год назад в сербской столице. Портал KRIK также отмечает, что задачей мафиози была контролировать фанатов футбольной команды «Партизан», чтобы они не выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги в адрес президента. В свою очередь телеканал N1 приводит слова министра внутренних дел, которого также обвинили в связях с группировкой — Александра Вулина, который назвал происходящее «грязной медийной войной против властей страны». Канал также напоминает, что ранее сторонники президента уже подавали против него обращения в следственные органы и те доказывали невиновность лидера страны.

Сам же президент, как пишет местный портал «Политика», пообещал прийти в полицию и даже дать показания на полиграфе, чтобы показать свою невиновность. Он также разразился тирадой о том, что все происходящее -— это месть за его позицию по отношению к преступным группировкам. Ранее Вучич публично объявил о том, что начинает войну против мафии в его стране. После этого полиция Сербии задержала полтора десятка человек, которых обвинили в попытке организации покушения на президента, а также убийствах, похищениях и торговле наркотиками.

Как напоминает ТАСС, Глава МВД Сербии ранее говорил, что при расследовании попытки покушения на Александра Вучича был обнаружен иностранный след. О чем именно шла речь, не уточнялось.

