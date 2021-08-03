В Литве военным, которые находятся в приграничной зоне, разрешили производить досмотр и задержание за неподчинение

На этом фоне президент Литвы призвал Европейский Союз помочь в разрешении миграционного кризиса.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.