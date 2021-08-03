Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для нее сейчас является безопасность. Накануне она получила польскую гуманитарную визу. Завтра она должна вылететь из Токио в Варшаву.
Тимановская подвергла резкой критике тренерский штаб и утверждала ранее, что ее хотят насильно вывезти на родину. Поддержку ей оказывает Международный олимпийский комитет, о чем рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс. Белорусские власти считают, что вся история вокруг Тимановской политизирована.
Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для нее сейчас является безопасность
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для нее сейчас является безопасность. Накануне она получила польскую гуманитарную визу. Завтра она должна вылететь из Токио в Варшаву.