Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для нее сейчас является безопасность. Накануне она получила польскую гуманитарную визу. Завтра она должна вылететь из Токио в Варшаву.



Тимановская подвергла резкой критике тренерский штаб и утверждала ранее, что ее хотят насильно вывезти на родину. Поддержку ей оказывает Международный олимпийский комитет, о чем рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс. Белорусские власти считают, что вся история вокруг Тимановской политизирована.