Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Лондоне. Согласно официальным сообщениям, глава британского Кабинета министров выразил ей поддержку и всему гражданскому обществу Белоруссии.

После встречи Тихановская сказала, что ее соотечественникам крайне важно узнать о поддержке одной из наиболее влиятельных стран в мире. Отметим, что ранее Тихановская встречалась с канцлером Германии Меркель. Президентом Франции Макроном и недавно с президентом США Джо Байденом.