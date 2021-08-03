Политик Любовь Соболь полтора года не сможет покидать свою квартиру в ночное время, а также выезжать из Москвы и области. Преображенский суд признал ее виновной в нарушении санитарных правил во время протестной акции в начале года.

Само заседание сегодня проходило с ограничениями из-за коронавируса.

Уже почти традиционно дела, связанные с Соболь, не обходятся без конфликтов. На этот раз политик во время того, как судья зачитывала постановление, достала камеру и начала снимать на видео происходящее. Пристав тут же потребовал убрать мобильное устройство, а после отказа вывел подсудимую из зала. Соболь не стала ожидать решения в коридоре и ушла на улицу к журналистам, от которых и узнала, чем закончилось оглашение приговора. Так, на ближайшие 18 месяцев Соболь запрещено участие в массовых мероприятиях, ей также нельзя покидать квартиру с 22 часов до 6 утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Сама политик сказала, что не рассчитывала на оправдание, хотя было видно, что она немного удивлена тем, что срок в результате был назван меньше, чем запросила прокуратура. Соболь уверена, что дело в отношении нее носит исключительно политический характер, а мера пресечения выбрана таким образом, чтобы властям было легче следить за ее деятельностью.

Формально политика обвинили в том, что она и другие фигуранты дела через социальные сети призывали граждан выйти на зимние митинги, когда в столице были введены коронавирусные ограничения. Вместе с тем, адвокат оппозиционера Владимир Воронин указал на то, что дело вообще не имело право на существование как минимум потому, что так и не прояснилось, кого же именно подстрекала нарушить санитарные нормы Любовь Соболь. Воронин отметил, что в скором времени приговор будет оспорен.

Ни в здание суда, ни на его территорию журналистов не пустили, да и в самом зале присутствовали только участники процесса, судья и приставы. Ограничения официально были связаны с угрозой распространения коронавируса, однако, как позднее написала Любовь Соболь, спустя некоторое время после завершения процесса оцепление сняли и проход стал свободным.

Кандидаты в депутаты Госдумы от Яблока, КПРФ и «Партии роста» направили мэру Сергею Собянину письмо с просьбой отменить ограничения по коронавирусу на посещение судов, а также проведение митингов и одиночных пикетов. Представитель Яблока Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что на фоне других ослаблений коронавирусных мер эти запреты выглядят просто неприлично.

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сказал в эфире «Эха Москвы», что власти в Москве, впрочем, как и в других городах, специально используют ситуацию с коронавирусом для ограничения политической активности.

Мэрия Москвы на предложения кандидатов в депутаты пока не отреагировала. Между тем, источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с ситуацией отметил, что главы регионов в вопросах введения или ослабления ограничений подчиняются Роспотребнадзору.



Политолог Сергей Марков считает, что митинги пока разрешать рано. «Митинги должны быть ограниченные, это собрание людей достаточно большое, они тесно друг с другом общаются, там находятся люди разгоряченные, хлопаю друг друга по потным плечам. Не нужно нам это, сейчас это неправильно делать. Нужно пожелать всем партиям быть более современными и уходить в онлайн», — сказал он. При этом, по мнению Маркова, одиночные пикеты и посещение судов действительно уже пора разрешать. «Я поддерживаю это обращение в том, чтобы ослабить ограничения для проведения одиночных пикетов, в частности, и посещения каких-то других не очень массовых мероприятий. Здесь важно что, у нас в стране большинство граждан законопослушные, а меньшинство стремится нарушить существующие правила. Законы должны быть такие, чтобы быть мягкими и спокойными для этого большинства и очень жесткие для маленького и агрессивного меньшинства. Те, кто баллотируется, как правила принадлежат к группе законопослушных граждан, они выдерживают и дистанцию, ходят в масках. Среди них активных антиваксеров нет. Поэтому я считаю, что ослабления ограничений для политических активистов к всплеску заболеваний не приведет», — подчеркнул политолог.