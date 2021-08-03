ФБК оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на его сайте в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента» на его сайте в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ. На решение Симоновского суда Москвы, вынесенное еще 26 июля, сегодня обратило внимание интернет-издание «МБХ медиа». Представители ФБК на судебном заседании не присутствовали.

Минюст включил ФБК в список «иноагентов» в октябре прошлого года, в июне нынешнего Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК экстремистской организацией.