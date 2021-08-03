ВС перенес на 9 августа рассмотрение жалобы Грудинина на исключение из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах

Верховный суд перенес на 9 августа рассмотрение жалобы директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина на исключение из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Такое решение судья приняла, чтобы дать возможность участникам процесса ознакомиться с новыми документами, передает РИА Новости.

Центризбирком снял Грудинина с выборов после письма его экс-супруги о том, что у него есть незадекларированная доля в офшорной компании. Бизнесмен это отрицает. Сегодня ЦИК предоставил новые

документы об иностранных активах Грудинина, полученные от Генпрокуратуры.