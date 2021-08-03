Кандидаты в депутаты ГД обратились к мэру Москвы с просьбой отменить ограничения на посещения судов

Кандидаты в депутаты Госдумы от «Яблока», КПРФ и Партии Роста обратились к мэру Москвы с просьбой отменить антикоронавирусные ограничения на посещения судов и проведение митингов и одиночных пикетов. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов, депутат МГД Сергей Митрохин, на фоне других послаблений эти ограничения «выглядят просто неприлично».

Политики пожаловались, что эти ограничения действуют уже больше года, несмотря на отмену многих других запретов.

«Я занимаюсь общественной деятельностью и выполнением долга перед своими избирателями. И эти ограничения, которые так и остаются скромным довеском, когда все уже другое отменено, выглядит неприлично. Власти используют тему коронавируса для того, чтобы нейтрализовать оппозицию, политических оппонентов, гражданских активистов — это неправильно. Поэтому мы с группой депутатов, активистов, кандидатов в депутаты Госдумы направили такое обращение к мэру Москвы», — сказал он.

С.Митрохин надеется, что Сергей Собянин прислушается к доводам политиков.

«Надеемся, что оно будет услышано, и в ближайшее время мы услышим об отмене и этих политических ограничений», — сказал он.