Премьер-министр Великобритании встретился в Лондоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Как передает Reuters, Джонсон сказал, что он на ее стороне и поддерживает то, что она делает. Джонсон также добавил, что правительство Великобритании продолжает «поддерживать права человека и гражданского общества» в восточноевропейской стране, сообщало издание The Independent.

Тихановская, в свою очередь, отметила, что ее соотечественникам важно узнать, что одна из наиболее влиятельных стран в мире поддерживает Белоруссию. Тихановская добавила, что встреча с Джонсоном прошла в «теплой атмосфере».

Это не первая встреча экс кандидата в президенты Белоруссии с зарубежными лидерами. Она уже встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом.