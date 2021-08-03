Журналист Христо Грозев сомневается в том, что глава «Белорусского дома в Украине» совершил самоубийство

Журналист-расследователь Христо Грозев сомневается в том, что глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов совершил самоубийство. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что все ресурсы издания Bellingcat будут немедленно направлены на расследование этого дела. Ранее украинская полиция сообщила, что Виталия Шишова, который исчез 2 августа в Киеве, нашли сегодня мертвым в одном из парков недалеко от места его проживания.

Глава Белорусского дома в Киеве Виталий Шишов вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его нашли повешенным в парке. По словам его коллег, никаких намеков на суицидальные мысли у него не было. Однако, как сказал в эфире телеканала «Дождь» украинский общественный деятель, представитель «РУХа за свободу» Валерий Слепухин, за Валерием Шишовым была слежка.

На Украине Шишов занимался помощью белорусам, бегущим от режима Лукашенко и удаленно помогал политзаключенным. Украинская полиция отрабатывает версию убийства, замаскированную под суицид.