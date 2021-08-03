Министр культуры назвала недопустимой цензуру в театрах на фоне скандала с «Современником»

Ольга Любимова просит не считать позицией ведомства мнение отдельных членов общественного совета при министерстве.

Министерство культуры не обсуждало предложение членов общественного совета оценивать репертуарную политику театров на предмет соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом сообщила Ольга Любимова. Министр напомнила, что цензура конституцией запрещена, поэтому ведомство, которым она руководит, не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры. Она призвала не считать суждения отдельных членов совета мнением всего министерства. Напомню, вчера глава общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов объявил о намерении оценивать репертуар театров в части патриотических и духовно-нравственных ценностей. Он уверял, что речи о цензуре нет. Заявление прозвучало после обращения в генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник» — в нем общественная организация Офицеры России усмотрела возможное оскорбление ветеранов войны. Председатель Следственного комитета поручил проверить постановки театра по этому поводу.

Планы совета при Минкультуры театральная общественность раскритиковала.