Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга сняли с выборов в областное собрание депутатов

Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и члена регионального совета отделения партии Николая Кузьмина сняли с выборов в областное собрание депутатов. Решение принято на основании письма от Минюста, сообщил Кузьмин интернет-изданию «МБХ медиа», не уточнив содержания документа. В пресс-службе «Яблока» сообщили, что причиной стало участие кандидатов в митинге, организованном сторонниками Навального.

Ранее в ряде регионов депутатов снимали с выборов из-за сообщений Минюста о связях политиков с Алексеем Навальным и «оказании помощи задержанным на митингах».

При этом сегодня же Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы.

