В столичном районе Дорогомилово жители протестуют против застройки вплотную к жилым домам

В столичном районе Дорогомилово жители протестуют против точечной застройки. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» депутат МГД Сергей Митрохин.

«В настоящее время продолжается противостояние жителей Дорогомилово, Резервный проезд, д.11 А с застройщиков — компанией «Восток», который беспредельничает рядом с их домом. Компания захватила придомовую территорию, которая поставлена на кадастр, огородила ее забором, при этом никаких разрешающих документов у них нет», — рассказал он.

По словам С.Митрохина, компания-застройщик хочет построить прямо вплотную к дому платный медицинский торговый центр.

«Мы вместе с жителями остановили весь этот беспредел, как и в прошлую субботу. Жители снесли несколько секций забора, забросали подготовленной для укладки плиткой пробуренные скважины. Представители республики Дагестан в большом количестве сначала препятствовали приходу жителей, применяли физическую силу, грязно матерились. Но когда жители оказали сопротивление, все скрылись с места событий», — рассказал депутат.

В данный момент полиция проводит разбирательства.

«Слишком мелкие чины приехали, чтобы по сути разобраться, они звонят начальству. На это время стройка приостановлена, и жители требуют, чтобы она была вообще остановлена до того момента, когда этот застройщик получит документы. К сожалению, чиновники безмолвствуют, никто и никак не реагирует на обращения жителей», — заключил С.Митрохин.