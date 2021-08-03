Всех жителей китайского города Ухань, а это 11 миллионов человек, проверят на коронавирус

Власти приняли такое решение после того, как в городе впервые за год обнаружили локальные случаи инфекции, сообщает Reuters. По информации AFP, зафиксировано семь случаев заражения среди работающих в городе мигрантов. Из-за новой вспышки COVID-19 в Ухани закрыли школы и ужесточили проверку пассажиров в метро. Несколько станций в районе, где живут заболевшие, закрылись. В самом районе ввели карантин.

Ухань — первый город, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус. Прошлым летом там уже проводили тестирование всех жителей на COVID-19.