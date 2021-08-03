В довыборах в Мосгордуму примут участие 22 из 24 претендентов

Мосгоризбирком отказал в регистрации лишь двум потенциальным кандидатам, сообщил глава столичного штаба по наблюдению на выборах Алексей Венедиктов. По его словам, им не хватило собранных подписей.



Голосование состоится в течение трех дней в сентябре одновременно с выборами в Госдуму. Довыборы в Мосгордуму пройдут по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.