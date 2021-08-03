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Эксклюзив Эха 16:32, 03 августа 2021

Кандидаты в депутаты ГД от Яблока, КПРФ и Партии Роста потребовали отменить ограничения на посещения судов

Кандидаты в депутаты Госдумы от Яблока, КПРФ и Партии Роста потребовали отменить антикоронавирусные ограничения на посещения судов и проведение митингов и одиночных пикетов. Письмо направлено мэру Москвы Сергею Собянину. Один из авторов, депутат Мосгорсдумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что на фоне других ослаблений коронавирусных мер в столице эти ограничения выглядят просто неприлично. Сергей Митрохин надеется, что Сергей Собянин прислушается к доводам политиков.



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