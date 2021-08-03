Министр культуры Ольга Любимова заявила о недопустимости цензуры в отношении театральных постановок в России

Общественный совет при Министерстве культуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики на соответствие их стратегии национальной безопасности. Любимова призвала не приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета, передает РИА Новости.

Ранее председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов сказал, что совет проведет слушания по репертуару театров в «части соответствия стратегии нацбезопасности». Это произошло после того, как глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Современника» «Первый хлеб» на возможное оскорбление ветеранов.

