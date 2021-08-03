Костырко: В Москве подано 150 тысяч заявлений на дистанционное голосование

В Москве подано 150 тысяч заявлений на дистанционное голосование. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» руководитель группы разработчиков электронного голосования в Москве Артем Костырко.

«По состоянию на 15.00 мск подано порядка 150 тысяч заявлений. Москвичи могут подавать заявления как на федеральном портале Госуслуг, так и на портале Москвы», — сказал он.

По словам А.Костырко, после подачи эти заявления отправляются в ЦИК России, где проходят проверку на предмет корректности указанных данных, и после чего москвичам будет отправлен финальный статус, что заявление принято, и они могут принять участие в электронном голосовании.

«Эти статусы в виде рабочих сообщений будут приходить все время, у кого может быть что-то не пройдет проверку, ему будет соответственно указано, в чем проблема. А у тех, у кого все в порядке, им будет доведен положительный статус и после окончания приема всех заявлений, после 13 сентября, будет еще один финальный статус, что они окончательно включены в реестр электронных избирателей, и что их ждут на голосовании с 17 по 19 сентября», — отметил он.

Прием заявлений, как добавил А.Костырко, проходит с 2 августа по 13 сентября, подавать заявления можно круглосуточно.

«На данный момент на службе техподдержки каких-то проблем и непониманий от москвичей по поводу того, как подается и что нужно нажимать, мы не регистрируем. Лучше заявления подать как можно раньше, потому что если будут какие-то несовпадения, неверные указанные данные, то службы техподдержки обязательно свяжется с москвичами и проговорит. Поэтому чем раньше это заявление будет подано, тем больше времени будет решить все эти проблемы, если они вдруг будут», — пояснил он.