Суд в Воронеже рассмотрит первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Речь идет о матче между ростовским клубом «Чайка» и краснодарским «Черноморцем». В ходе следствия было установлено, что накануне матча один из бывших руководителей «Чайки» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить вознаграждение в 500 тысяч рублей. В результате футболисты «Чайки» одержали победу. Фигурантами дела стали бывший тренер и шесть игроков «Черноморца».
2021-08-03T16:06:26+03:00
2021-08-03T16:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 03 августа 2021
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