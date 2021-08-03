Суд в Воронеже рассмотрит первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Речь идет о матче между ростовским клубом «Чайка» и краснодарским «Черноморцем». В ходе следствия было установлено, что накануне матча один из бывших руководителей «Чайки» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить вознаграждение в 500 тысяч рублей. В результате футболисты «Чайки» одержали победу. Фигурантами дела стали бывший тренер и шесть игроков «Черноморца».