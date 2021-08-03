Группа кандидатов в депутаты ГД призвала столичные власти отменить ограничения на проведение митингов

Группа кандидатов в депутаты Госдумы призвала столичные власти отменить ограничения на проведение митингов и посещение судов. Политики считают, что меры, введенные еще в начале пандемии коронавируса, несоразмерны действиям по отмене ряда запретов.

Претенденты на место в парламенте по столичным округам в письме мэру Москвы Сергею Собянину отмечают, что весь июль мэрия ослабляют коронавирусные ограничения, пишет газета «Коммерсантъ». В частности, отменены ограничения на прогулки на детских площадках, посещение ресторанов и кафе, а также работу детских игровых комнат. А на днях снят режим обязательного ношения перчаток. Наконец, в Москве разрешены спортивные мероприятия численностью до 3 тысяч человек.

На фоне таких смягчений, считают кандидаты, сохранять ограничения на посещение судов и на проведение массовых собраний недопустимо. В частности, они жалуются, что с октября прошлого года суды по-своему усмотрению решают, пускать ли журналистов на заседания, хотя по законодательству они открытые. Кроме того, формально запрещены даже одиночные пикеты – это авторы обращения считают противоречащим Конституции.

Письмо подписали 11 человек – почти все из них – кандидаты от «Яблока». Среди них Марина Литвиович, Сергей Митрохин, Алена Попова, Лев Шлосберг и ряд других. Кроме того, к письму присоединились кандидат от КПРФ Михаил Лобанов, самовыдвиженец Роман Юнеман, а также глава муниципального округа Тверской Яков Якубович.

В мэрии Москвы обращение кандидатов в депутаты Госдумы пока не прокомментировали.