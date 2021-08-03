Министр иностранных дел Украины пообещал полное расследование дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал полное расследование дела о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Он сказал, что шокирован произошедшим.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что Шишов никогда не обращался в украинские правоохранительные органы.

Правозащитники утверждают, что в последнее время Шишов замечал за собой слежку. Утром он был обнаружен мертвым в одном из парков Киева. Утверждается, что он вышел на пробежку и не вернулся.

«Белорусский дом в Украине» это организация, которая оказывает правовую и иную помощь белорусам, которые живут на Украине.

