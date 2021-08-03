Глава МЧС предложил руководителям дальневосточных регионов эвакуировать туристов с побережья из-за приближения тайфуна

Глава МЧС предложил руководителям дальневосточных регионов эвакуировать туристов с побережья из-за приближающегося тайфуна. Евгений Зиничев считает, что нужно принимать превентивные меры.

По прогнозу, ситуация в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской областях ухудшится 7 августа: может выпасть более 100 мм осадков за сутки, а порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.