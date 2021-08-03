Глава организации «Белорусский дом в Украине» ранее не обращался в украинские правоохранительные органы

Глава общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталий Шишов, который был найден мертвым сегодня в Киеве, ранее не обращался в украинские правоохранительные органы, в том числе с жалобами о слежке – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Следствие пока отрабатывает две основные версии гибели Шишова – самоубийство или умышленное убийство. Он возглавлял организацию, которая оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.