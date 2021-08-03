Жителей китайского Уханя протестируют на коронавирус после того, как в городе выявили 7 случаев заражения

Об этом сообщает издание Global Times.

В Ухане ввели локдаун, прекращены занятия в школах, в транспорте необходимо обязательно носить маски.

В городе проживает более 11-ти миллионов человек. Коронавирус там не обнаруживали с июня 2020-го года.