Жителей китайского Уханя протестируют на коронавирус после того, как в городе выявили 7 случаев заражения

Об этом сообщает издание Global Times.
В Ухане ввели локдаун, прекращены занятия в школах, в транспорте необходимо обязательно носить маски.
В городе проживает более 11-ти миллионов человек. Коронавирус там не обнаруживали с июня 2020-го года.
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Об этом сообщает издание Global Times.
В Ухане ввели локдаун, прекращены занятия в школах, в транспорте необходимо обязательно носить маски.
В городе проживает более 11-ти миллионов человек. Коронавирус там не обнаруживали с июня 2020-го года.
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…