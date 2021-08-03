Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Как передает агентство Reuters, встреча прошла в лондонской резиденции главы кабинета министров.
Джонсон выразил поддержку Тихановской и всему гражданскому обществу в Белоруссии.
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Как передает агентство Reuters, встреча прошла в лондонской резиденции главы кабинета министров.
Джонсон выразил поддержку Тихановской и всему гражданскому обществу в Белоруссии.
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…