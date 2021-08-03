Пандемия привела к добровольному увеличению трат населения России на одежду

Расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза, — пишет «КоммерсантЪ».

Таким образом, вполне возможно, что Россия выйдет из пандемии изрядно постройневшей и приодевшейся, — пишет «КоммерсантЪ».