Пандемия привела к добровольному увеличению трат населения России на одежду

Расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза, — пишет «КоммерсантЪ».
Таким образом, вполне возможно, что Россия выйдет из пандемии изрядно постройневшей и приодевшейся, — пишет «КоммерсантЪ».
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Расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза, — пишет «КоммерсантЪ».
Таким образом, вполне возможно, что Россия выйдет из пандемии изрядно постройневшей и приодевшейся, — пишет «КоммерсантЪ».
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…