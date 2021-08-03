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Эксклюзив Эха 14:02, 03 августа 2021

Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков Киева

фото из соцсетей
фото из соцсетей

При этом в полиции завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Шишова искали около суток. Он пропал накануне: по словам его соратников: активист вышел на пробежку и не вернулся. Тело Шишова обнаружили неподалеку от места его жительства. В киевской полиции говорят, что будут рассматривать, в том числе, и версию об инсценировке самоубийства.

Собеседник телеканала «Украина 24», называющий себя другом Шишова, утверждает, что он занимался поисками сотрудников белорусского КГБ. По его словам, у главы «Белорусского дома в Украине» был сломан нос.

В самой организации также убеждены, что Шишов был убит. Там утверждают, что за ним велась слежка, о чем предупреждала полиция, а кроме того, ссылаются на сообщения различных источников о подготовке провокаций вплоть до похищения и убийства. Самого Шишова в «Белорусском доме» называют человеком, опасным для режима Александра Лукашенко.

В то же время источник украинского интернет-издания «Страна» утверждает, что следов насилия на теле активиста, а значит, и следов инсценировки суицида не найдено. Официально, впрочем, в полиции эти сведения пока не комментировали.

Сам Шишов переехал на Украину осенью прошлого года, жалуясь на давление со стороны белорусских властей на фоне начавшихся акций протеста. Как отмечается, он занимался помощью белорусам, бежавшим из страны, проводил митинги против Лукашенко, а также обращался в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусской диаспоре.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич допускает, что гибель главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова стала результатом спецоперации белорусских спецслужб. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

«Если брать во внимание фигуру этого человека, его должность, то первая версия — это политическая. Что политические оппоненты каким-то образом причастны к этому делу. Я думаю, что надо подождать следствия и их результатов, чтобы можно было делать определенные выводы и выдвигать какие-то обвинения. По мере того, как Лукашенко взял под контроль ситуацию внутри страны, ну почему бы не заняться диаспорой, почему не заняться зарубежьем», — сказал он.

При этом Карбалевич считает, что все же следует дождаться результатов расследования, а уже потом делать какие-то выводы.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает попытки возложить ответственность за гибель Виталия Шишова на белорусские власти необоснованными. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

«Попытки сделать из Белоруссии подобие советского КГБ уже ведутся, вот и на Олимпиаде примерно такая же риторика ведется, что якобы Тимановскую вывозят чуть ли не в мешке. Это не более, чем попытка сделать злого врага еще более злее. Могло быть, что угодно: мог сам умереть, могли и провокаторы. А государству убивать своих диссидентов, которых полным-полно по всему миру, нелогично и не нужно», — сказал депутат.

В подобных преступлениях часто обвиняют и Россию, однако ни разу эти обвинения не подтвердились, утверждает Калашников.

«Глупости изобретают, в том числе украинцы, еще со времен, когда взорвали Шеремета. И когда убивают писателей тоже русский след. При этом нигде не подтвердилось это. Здесь, я думаю, в отношении Белоруссии шито белыми нитками», — отметил он.

Журналист-расследователь Христо Грозев сомневается в том, что глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов совершил самоубийство. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что все ресурсы издания Bellingcat будут немедленно направлены на расследование этого дела.

«Белорусский дом в Украине» этим вечером намерен провести акцию памяти Шишова у здания посольства Белоруссии в Киеве.


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