Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпиады в упражнениях на перекладине

Первое место занял японский спортсмен, второе — хорватский.
24-летний россиянин уже является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
Также Никита Нагорный завоевал две бронзовые и серебряную медаль Игр.
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Первое место занял японский спортсмен, второе — хорватский.
24-летний россиянин уже является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
Также Никита Нагорный завоевал две бронзовые и серебряную медаль Игр.
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