Мурашко назвал ерундой предположение о чипировании при вакцинации от коронавируса

По его словам, просто не укладывается в голове такая информация при сегодняшнем уровне знаний.
Мурашко сообщил, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы, не были привиты.
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По его словам, просто не укладывается в голове такая информация при сегодняшнем уровне знаний.
Мурашко сообщил, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы, не были привиты.
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…