Группа кандидатов в депутаты Госдумы просит Собянина отменить антикоронавирусные ограничения на посещение судов

А также на проведение митингов и одиночных пикетов, — пишет газета «Коммерсантъ».
Политики жалуются, что ограничения действуют уже больше года, несмотря на отмену других запретов.
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А также на проведение митингов и одиночных пикетов, — пишет газета «Коммерсантъ».
Политики жалуются, что ограничения действуют уже больше года, несмотря на отмену других запретов.
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…