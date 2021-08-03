«Белорусский дом в Украине» после смерти своего главы Виталия Шишова призвал выйти на акцию у посольства в Киеве

В Telegram-канале организации случившееся называют спланированной чекистами операцией по ликвидации действительно опасного режиму белоруса.

Шишов был найден повешенным в одном из городских парков. Накануне его соратники сообщили в полицию о пропаже руководителя. В числе прочего проверяется версия убийства, замаскированного под суицид.

«Белорусский дом в Украине» помогает соотечественникам, вынужденным бежать из Белоруссии.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич допускает, что гибель главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова стала результатом спецоперации белорусских спецслужб. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». При этом Карбалевич считает, что все же следует дождаться результатов расследования, а уже потом делать какие-то выводы.