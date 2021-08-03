На месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината может появиться курорт

ВЭБ.РФ, выкупивший имущество ЦБК, определился с проектом застройки этой территории, — пишет газета «Коммерсантъ».

Предполагается, что на площади в 1 тысячу гектаров разместят пятизвездочный санаторно-курортный комплекс, несколько гостиниц, дайвинг-центр, порт и логистический комплекс.

По некоторым оценкам, в строительство курорта нужно будет вложить не менее 60-ти миллиардов рублей. Источники издания говорят, что проектом могут заняться структуры бывшего владельца комбината Олега Дерипаски.

Байкальский ЦБК, который долгое время считался главным источником загрязнения озера, был закрыт в 2013-м году.