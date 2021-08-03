В Bellingcat заявили, что обстоятельства смерти главы «Белорусского дом в Украине» начнут немедленно расследовать

В интернет-издании предполагают, что смерть Виталия Шишова может быть связана со спецоперацией спецслужб. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист-расследователь Христо Грозев, что немедленно все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование этой гибели.

Грозев не сомневается, что это не было самоубийством. «Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство», — сказал он.

Ранее гражданина Белоруссии, главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, который исчез 2 августа в Киеве, нашли мертвым во вторник в одном из парков недалеко от места его проживания, сообщает киевская полиция.

Как сообщается на страницах «Белорусского дома в Украине» в соцсетях, Шишов переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. Также сообщалось ранее, что за ним велась слежка.