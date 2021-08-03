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Эксклюзив Эха 11:07, 03 августа 2021

В Москве должно начаться заседание суда, в ходе которого огласят приговор политику Любови Соболь

фото: Сергей Карпухин/ТАСС
фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Она — одна из девяти оппозиционеров, обвиняемых в подстрекательстве к нарушению санитарных правил во время январской акции в поддержку Алексея Навального. Ранее прокуратура запросила для Соболь 2 года ограничения свободы.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин надеется на справедливое решение суда. Об этом он сказал корреспонденту «Эха Москвы».
Владимир Воронин предположил, что перенос заседания, которое должно было пройти вчера, может быть связан именно с изменением решения судьи.

Дела еще восьми фигурантов так называемого «санитарного дела» находятся на разных стадиях рассмотрения. С московского муниципального депутата Константина Янкаускаса обвинения сняли.


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