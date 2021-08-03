Сборная Олимпийского комитета России опустилась на шестое место медального зачета Игр в Токио

Ее обошла команда Великобритании после того, как Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте.
Это уже тринадцатая награда высшей пробы для британцев.
Первое место в медальном зачете у Китая, далее идут США, Япония и Австралия.
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Ее обошла команда Великобритании после того, как Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте.
Это уже тринадцатая награда высшей пробы для британцев.
Первое место в медальном зачете у Китая, далее идут США, Япония и Австралия.
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