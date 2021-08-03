Сборная Олимпийского комитета России опустилась на шестое место медального зачета Игр в Токио

Ее обошла команда Великобритании после того, как Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте.

Это уже тринадцатая награда высшей пробы для британцев.

Первое место в медальном зачете у Китая, далее идут США, Япония и Австралия.