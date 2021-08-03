В центре «Вектор» оценили эффективность российских вакцин от «дельта»-штамма коронавируса выше 90%

Это показывают регулярные тесты, — сказал агентству «Интерфакс» глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Александр Семенов.

По его словам, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны против ковида, однако по сравнению с классическим вариантом вируса для борьбы с новыми штаммами требуется несколько большее количество антител.

Ученый высказал мнение, что в сложившейся ситуации не нужно менять состав препаратов, так как придется заново проходить все этапы регистрации и клинических испытаний. Вместо этого надо как можно скорее привиться существующими вакцинами.