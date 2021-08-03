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Эксклюзив Эха 10:21, 03 августа 2021

Вирусолог Чумаков считает наиболее правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса

Как сказал директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков в интервью радиостанции «Эхо Москвы», выход Covid-19 скорее всего стал результатом небрежности.

«Это могло произойти естественным путем, но для того должно было произойти довольно большое количество маловероятных событий. Это скорее всего не преступление. Речь идет о том, что в этом институте в Ухане они работали с опасным вирусом, делали какие-то генетические манипуляции, что является вполне нормальным в части научного исследования. Но делали это в условиях, которые не обеспечили безопасность, и вирус ускользнул и вырвался наружу. И здесь вопрос состоит в том, что просто голотяпство произошло», — сказал он.

По словам Чумакова, то, что произошло, те исследования, которые там проводились, это то, что ученые должны делать, это «вполне легитимный способ изучать вирусы и готовиться к пандемии».

Чумаков также отметил, что научно определить природу коронавируса невозможно, однако ясность могут внести только данные разведывательных спецслужб.


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