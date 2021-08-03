Останкинский суд столицы проведет предварительные слушания по делу в отношении Ксении Собчак

Основатель компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала заявление в суд после инцидента, который произошёл на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Тогда к ней подошла журналист Ксения Собчак и спросила, на какую панель пришла юрист. Вопрос оскорбил Троицкую, поэтому сейчас в своем иске о защите чести достоинства и деловой репутации она требует возместить ей моральный ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Сама же Собчак не понимает причину негодования юриста. После инцидента в своем Телеграм-канале журналист написала, что, по ее мнению, нормально интересоваться, на какую панель пришел человек, поскольку все дискуссии на Форуме называются именно так. Кроме того, Троицкая стала не единственной, к кому в тот день подходила Собчак, никто так остро не реагировал на ее вопрос.

Троицкая уверена, что выиграет дело, Собчак же не комментировала дело. Заседание начнется в 16:15.