МОК начал собственное расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Представитель Международного олимпийского комитета сказал журналистам о необходимости установить все факты и добавил, что не знает, сколько времени на это уйдет.

Накануне в МОК не исключили, что по итогам разбирательства в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии могут быть введены новые санкции.

Тимановская ранее публично критиковала руководство белорусского спорта после чего ее попытались отправить на родину. Спортсменка сказала, что попросит убежище в Европе. Вчера она получила польскую гуманитарную визу.